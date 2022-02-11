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Общество11 февраля 2022 5:57

В Томске государственный университет снова стал оператором проекта "Содействие занятости"

Михаил Мишустин подписал постановление о запуске нового сезона проекта по бесплатному переобучению граждан
Ксения Высотина
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На переобучение молодежи из федерального бюджета направлено 1,2 млрд рублей.

На переобучение молодежи из федерального бюджета направлено 1,2 млрд рублей.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Томске ТГУ снова стал оператором проекта по бесплатному переобучению граждан. Михаил Мишустин подписал постановление о запуске нового сезона проекта "Содействие занятости", сообщили в пресс-службе вуза.

"Согласно документу, в 2022 году пройти бесплатное обучение по наиболее востребованным профессиям смогут не только граждане старше 50 лет и женщины с маленькими детьми, но и молодые люди в возрасте до 35 лет (включительно) и люди без высшего или среднего профессионального образования", - говорится в сообщении.

В университете рассказали, что одним из федеральных операторов проекта вновь назначен ТГУ.

Как прокомментировал директор Межрегионального центра дополнительного профессионального образования и содействия занятости университета Михаил Шепель, за 2021 год в рамках «Содействия занятости» через федерального оператора ТГУ университеты обучили 64 849 россиян, представляющих различные регионы страны.

В пресс-службе рассказали, что теперь участниками данного проекта смогут стать несколько категорий молодых людей. В них входят: граждане находящиеся под угрозой увольнения; без среднего профессионального или высшего образования и люди, которые после завершения обучения или службы в армии более 4 месяцев не являются занятыми.

Добавляется, что на переобучение молодежи из федерального бюджета направлено 1,2 млрд рублей.