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Общество11 февраля 2022 2:50

Томск занял 11-е место в списке городов России с загруженными дорогами

Голландская компания Tom Tom Traffic Index провела свое исследование
Ксения Высотина
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Исследователи сообщают, что самое загруженное время приходится на 08.00 и на 18.00.

Исследователи сообщают, что самое загруженное время приходится на 08.00 и на 18.00.

Фото: Ксения Высотина

Исследователи голландской компании Tom Tom Traffic Index составили список загруженных городов мира. По их наблюдениям, Томск занял 11 место в России и 62 в мире.

Как отметили специалисты, в 2021 году в среднем дороги Томска были перегружены на 32%, что больше на 4% по сравнению с 2020 годом.

В материалах исследования пишут, что в 2021 году в Томске наблюдался рост загруженности дорог. Среднее время в пути увеличилось на две минуты в день. Уровень перегруженности составил 32 %. Это означает, что 30-минутная поездка в условиях свободного потока займет на 10 минут больше времени.

Добавляется, что самые спокойные дни на дорогах были в январе прошлого года, а самым загруженным днем вышло 19 февраля, тогда дороги были забиты на 63%.

Также исследователи сообщают, что самое загруженное время приходится на 08.00 и на 18.00. В общей сложности, за год томичи потеряли на дорогах 146 часов.