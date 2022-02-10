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Общество10 февраля 2022 8:38

Жилье в томских новостройках подорожало на 2,8% в 2021 году

Квартиры улучшенного качества также подрожали на 2,8%
Ксения Высотина
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Цена квадратного метра в новых домах составила более 69 тысяч рублей.

Цена квадратного метра в новых домах составила более 69 тысяч рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четвертом квартале 2021 года специалисты зафиксировали рост цен на жилье в Томске как в новостройках, так и на вторичном рынке. Квартиры в новостройках подорожали на 2,8%, сообщил Томскстат.

По данным специалистов, стоимость квартир на первичном рынке в сравнении с третьим кварталом подорожало на 2,8%, хотя жилье стандартной планировки в цене не изменилось. Квартиры улучшенного качества также подрожали на 2,8%.

Про вторичный рынок специалисты рассказали, что на нем жилье подорожало на 5,9%, в том числе на 4,3% увеличилась стоимость типовых квартир. Помимо этого, на 8% увеличилась цена жилья с улучшенным качеством, а квартиры низкого качества подешевели на 6,4%. Без изменений в цене осталось элитное жилье.

В Томскстате отметили, что цена квадратного метра в новых домах составила более 69 тысяч рублей, в монолитных и в монолитно-кирпичных домах - более 94 тысячи рубль, а в кирпичных домах – почти 70 тысяч рублей.