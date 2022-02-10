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Общество10 февраля 2022 2:23

За 2021 год в Томске на науку было направлено 37 млрд рублей

В сравнении с 2020 годом показатель увеличился на 20%
Ксения Высотина
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В Томске за 2021 год на науку было направлено 37 млрд рублей.

В Томске за 2021 год на науку было направлено 37 млрд рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске за 2021 год на науку было направлено 37 млрд рублей. В сравнении с 2020 годом показатель увеличился на 20%, сообщила журналистам замгубернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова.

Людмила Огородова рассказала, что по сравнению с 2020 годом объем финансирования томского научно-образовательного комплекса вырос на 20%. В позапрошлом году он составлял 31 млрд рублей.

По мнению замгубернатора по научно-образовательному комплексу такой прирост появился благодаря вузам, так как университеты заработали на оказании научно-технологических услуг около двух миллиардов рублей.

Помимо этого спикер добавила, что увеличились и внутренние затраты на исследование и разработки научно-образовательного комплекса.