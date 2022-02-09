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Общество9 февраля 2022 3:10

В Томске дом и землю, стоимостью более 4 млн рублей, осужденного экс-заммэра Сурикова изъяли по суду

Стоимость всего составляет более 4,4 млн рублей
Ксения Высотина
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Решением суда в доход государства обращен земельный участок и жилой дом, стоимость которых составляет более 4,4 млн рублей.

Решением суда в доход государства обращен земельный участок и жилой дом, стоимость которых составляет более 4,4 млн рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске землю и дом осужденного бывшего заммэра Евгения Сурикова обратят в доход государства. Стоимость всего составляет более 4,4 млн рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В сообщении говорится: "Томский районный суд Томской области удовлетворил исковое заявление прокуратуры Томской области к бывшему заместителю мэра города Евгению Сурикову, а также его матери об обращении в доход государства принадлежащего недвижимого имущества".

В прокуратуре рассказали, что в ходе расследования уголовного дела по факту взятки бывшим заммэра, было установлено, что он приобрел жилой дом площадью 228 кв. м на неподтвержденные доходы. Имущество было оформлено на его мать.

Уточняется, что решением суда в доход государства обращен земельный участок и жилой дом, стоимость которых составляет более 4,4 млн рублей.