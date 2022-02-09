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Общество9 февраля 2022 2:28

В томском поселке Белый Яр в ночь на 9 февраля загорелся автомобиль

Пострадавших нет
Ксения Высотина
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Причина пожара устанавливается, пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается, пострадавших нет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томкой области в поселке Белый Яр в ночь на 9 февраля загорелся легковой автомобиль стоящий на парковке. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

"На момент прибытия первого подразделения автомобили были полностью охвачены огнем", - говорится в сообщении.

В управлении рассказали, что в результате пожара выгорел моторный отсек и салон автомобиля, также обгорело лакокрасочное покрытие.

Причина пожара устанавливается, пострадавших нет.