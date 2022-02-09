В томском поселке Белый Яр в ночь на 9 февраля загорелся автомобиль

Причина пожара устанавливается, пострадавших нет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томкой области в поселке Белый Яр в ночь на 9 февраля загорелся легковой автомобиль стоящий на парковке. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

"На момент прибытия первого подразделения автомобили были полностью охвачены огнем", - говорится в сообщении.

В управлении рассказали, что в результате пожара выгорел моторный отсек и салон автомобиля, также обгорело лакокрасочное покрытие.

Причина пожара устанавливается, пострадавших нет.