В Томске из-за режима "черного неба" предприятиям рекомендовали снизить выбросы

Жителям Томска посоветовали в период "черного неба" больше пить воды, предпочтительнее - минеральной щелочной, а также употреблять кисломолочную продукцию. Фото: Василий Вахрин

В Томске предприятиям рекомендовали снизить выбросы в атмосферу из-за неблагоприятный метеоусловий. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"До 11 февраля в Томске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия 1-й степени опасности", - говорится в сообщении.

В администрации города также рассказали, что руководителям предприятий, которые эксплуатируют объекты 1,2 и 3 категории негативного воздействия на окружающую среду, нужно выполнить мероприятия по снижению выбросов.

Также жителям Томска посоветовали в период "черного неба" больше пить воды, предпочтительнее - минеральной щелочной, а также употреблять кисломолочную продукцию.