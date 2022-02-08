Данную работу айтишник делает в качестве своей выпускной работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске программисты из ТГУ научат нейросети выявлять злокачественные опухоли на снимках КТ. Новый подход позволит врачам-клиницистам повысить точность и оперативность обследования, сообщает пресс-служба вуза.

"В ИПМКН разрабатывают алгоритмы и программное обеспечение для выявления злокачественных опухолей легких по данным КТ с помощью нейросети", - говорится в сообщении.

В университете рассказали, что студент четвертого курса ИПМКН под руководством доцента создает алгоритмическое и программное обеспечение, способное автоматические выявлять злокачественные новообразования легких на снимках КТ. Данную работу айтишник делает в качестве своей выпускной работы.

Отмечается, что в ходе исследований студент анализирует возможности разных уже существующих нейросетей и выбирает модель, которая будет оптимальной для решения поставленной задачи.

- Искусственный интеллект будет не только запоминать характерные визуальные изменения в структуре легочной ткани, но и находить типичные зависимости (сочетания), подтверждающие, что на снимке злокачественная опухоль, - рассказал выпускник.