В Томском государственном университете открыли сеть аудиторий АКТРУ для смешанного обучения

АКТРУ включает в себя 45 аудиторий, в них одновременно могут заниматься 2,5 тысячи студентов офлайн и более 4,5 тысяч — онлайн. Фото: Ксения Высотина

В Томске в ТГУ открылась сеть аудиторий АКТРУ для смешанного обучения. Такая система может выбрать все видео- и текстовые материалы, сообщает пресс-служба вуза.

Как рассказал ректор университета Эдуард Галажинский, у системы АКТРУ нет прямых аналогов стране и за рубежом. Помимо этого, он пояснил, что в 2020 году ТГУ выступил тестовой площадкой и стал первым в России вузом, создавшим пространство для смешанного обучения.

В пресс-службе рассказали, что АКТРУ включает в себя 45 аудиторий, в них одновременно могут заниматься 2,5 тысячи студентов офлайн и более 4,5 тысяч — онлайн.

Также добавляется, что система может выбрать все видео- и текстовые материалы по обозначенной теме.