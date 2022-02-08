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Общество8 февраля 2022 7:10

В Томском государственном университете открыли сеть аудиторий АКТРУ для смешанного обучения

Система может выбрать все видео- и текстовые материалы
Ксения Высотина
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АКТРУ включает в себя 45 аудиторий, в них одновременно могут заниматься 2,5 тысячи студентов офлайн и более 4,5 тысяч — онлайн.

АКТРУ включает в себя 45 аудиторий, в них одновременно могут заниматься 2,5 тысячи студентов офлайн и более 4,5 тысяч — онлайн.

Фото: Ксения Высотина

В Томске в ТГУ открылась сеть аудиторий АКТРУ для смешанного обучения. Такая система может выбрать все видео- и текстовые материалы, сообщает пресс-служба вуза.

Как рассказал ректор университета Эдуард Галажинский, у системы АКТРУ нет прямых аналогов стране и за рубежом. Помимо этого, он пояснил, что в 2020 году ТГУ выступил тестовой площадкой и стал первым в России вузом, создавшим пространство для смешанного обучения.

В пресс-службе рассказали, что АКТРУ включает в себя 45 аудиторий, в них одновременно могут заниматься 2,5 тысячи студентов офлайн и более 4,5 тысяч — онлайн.

Также добавляется, что система может выбрать все видео- и текстовые материалы по обозначенной теме.