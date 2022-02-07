Директора томской строительной компании обвиняют в мошенничестве на 28 млн рублей

Руководитель фирмы "Братство" подделал паспорта-накладные и завысил объем дорожно-строительных материалов для ремонта улично-дорожной сети областного центра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске прокуратура направило в суд дело одной строительной фирмы, которую обвиняют в мошенничестве при ремонте дорог на сумму свыше 28 млн рублей. Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, сообщает ведомство.

"Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью «Братство». Он обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что в ходе работ по трем муниципальным контрактам, руководитель строительной организации похитил бюджетные деньги в сумме более 28 млн рублей. Данные средства также были выделены на проект "Безопасные и качественные дороги".

Уточняется, что руководитель фирмы "Братство" подделал паспорта-накладные и завысил объем дорожно-строительных материалов для ремонта улично-дорожной сети областного центра.

Добавляется, что уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.