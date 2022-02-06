Томич лишился своих сбережений, когда участвовал в лжеконкурсе на деньги

Для того, чтобы получить заветный выигрыш, пострадавшему нужно было оплатить комиссию более 35 тысяч рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томске местный 55-летний житель лишился более 35 тысяч рублей, участвуя в лжеконкурсе на деньги. Мужчине сообщили о том, что он выиграл 3 060 долларов США, рассказали в региональном УМВД.

"В дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району поступило заявление от местного жителя, 1967 года рождения о хищении денежных средств", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, как томич на просторах интернета увидел розыгрыш от знаменитого российского музыканта. После того, как мужчина перешел на сайт, он выполнил ряд несложных операций, позже ему пришло сообщение о выигрыше 3 060 долларов США. Однако, для того, чтобы получить заветный выигрыш, пострадавшему нужно было оплатить комиссию более 35 тысяч рублей. Мужчина не задумываясь перевел свои сбережения, но свой приз так и не получил.

Было возбуждено уголовное дело.