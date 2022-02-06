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Общество6 февраля 2022 9:31

Томич лишился своих сбережений, когда участвовал в лжеконкурсе на деньги

Мужчине сообщили, что он выиграл 3 060 долларов США
Ксения Высотина
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Для того, чтобы получить заветный выигрыш, пострадавшему нужно было оплатить комиссию более 35 тысяч рублей.

Для того, чтобы получить заветный выигрыш, пострадавшему нужно было оплатить комиссию более 35 тысяч рублей.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томске местный 55-летний житель лишился более 35 тысяч рублей, участвуя в лжеконкурсе на деньги. Мужчине сообщили о том, что он выиграл 3 060 долларов США, рассказали в региональном УМВД.

"В дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району поступило заявление от местного жителя, 1967 года рождения о хищении денежных средств", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, как томич на просторах интернета увидел розыгрыш от знаменитого российского музыканта. После того, как мужчина перешел на сайт, он выполнил ряд несложных операций, позже ему пришло сообщение о выигрыше 3 060 долларов США. Однако, для того, чтобы получить заветный выигрыш, пострадавшему нужно было оплатить комиссию более 35 тысяч рублей. Мужчина не задумываясь перевел свои сбережения, но свой приз так и не получил.

Было возбуждено уголовное дело.

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