Коронавирус унес жизни еще двух жителей Томской области

В Томской области выявлено 980 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 февраля 2022 года стало известно о смерти еще двух жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф.

Также в Томской области выявлено 980 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 72 376 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 143 житель Томской области выздоровел за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 64 574 человека.

За последние сутки в стране выявлено 180 071 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 661 пациента скончались, 59 583 выздоровели.