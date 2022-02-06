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Здоровье6 февраля 2022 8:44

Коронавирус унес жизни еще двух жителей Томской области

Число жертв пандемии в регионе выросло до 980 человек
Ксения Высотина
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В Томской области выявлено 980 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

В Томской области выявлено 980 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 февраля 2022 года стало известно о смерти еще двух жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф.

Также в Томской области выявлено 980 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 72 376 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 143 житель Томской области выздоровел за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 64 574 человека.

За последние сутки в стране выявлено 180 071 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 661 пациента скончались, 59 583 выздоровели.

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