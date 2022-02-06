В Томск весной приедут известные российские и американские джазовые исполнители

Исполнители выступят в Томске и дадут по одному концерту в Мельниково, Кожевникове, Асине, Александровском и Стрежевом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске весной 2022 года пройдет фестиваль джазовой музыки. В регион приедут известные исполнители из России и Нью-Йорка, которые дадут концентры в областном центре и ближайших районах, сообщили в филармонии.

"Джазовый фестиваль имени Георгия Гараняна посвящен 100-летию отечественного джаза. Он будет проходить весной 2022 года", - говорится в сообщении.

В филармонии рассказали, что фестиваль продлиться пять дней. Исполнители выступят в Томске и дадут по одному концерту в Мельниково, Кожевникове, Асине, Александровском и Стрежевом.

"Слушатели подготовлены к восприятию этой музыки не только в центре, но и на севере региона», – рассказали в филармонии", - добавили в филармонии.