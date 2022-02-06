Двое местных жителей Бакчарского района могут отправиться в тюрьму на 4 года за незаконный сбыт охотничьего оружия

В ноябре прошлого года 54-летний местный житель нашел в лесу ружье, после чего передал его на хранение своему 45-летнему знакомому. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области в селе Парбиг двое местных жителей обвиняются в незаконном сбыте охотничьего оружия. У мужчин нашли ружье модели БМ, 16 калибра, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"В конце января 2022 года в дежурную часть ОМВД России по Бакчарскому району обратился житель с. Парбиг, который принёс и добровольно сдал незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье модели БМ, 16 калибра", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что в ходе разбирательств выяснилось, что у обвиняемых не имелось разрешение на хранение данного оружия.

Уточняется, что в ноябре прошлого года 54-летний местный житель нашел в лесу ружье, после чего передал его на хранение своему 45-летнему знакомому. Однако тот, решил не оставлять оружие у себя и тоже сбыл его другому местному жителю, который позже отнес ружье в отдел полиции.

В отношении двух жителей села Парбиг возбуждено уголовное дело, им грозит до 4 лет тюрьмы.