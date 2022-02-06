Мальчик-инвалид, которого обвиняют в гибели другого ребенка, получил наушники от томского омбудсмена

Недавно в аппарат уполномоченного из администрации Ленинского района поступило письмо, в котором сообщается, что для молодого человека за счет его пенсионных накоплений приобретены наушники, радио, предметы для организации доступного досуга в стационаре. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области уполномоченный по правам ребенка Елена Карташова, продолжает следить за жизнью мальчика-инвалида, которого обвиняют в гибели другого ребенка. Омбудсмен помогла получить ему наушники, сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка по Томской области.

Напомним, что в декабре 2020 года мальчика-инвалида направили из Тунгусовского дома-интерната в психиатрический стационар. Парня обвиняют в гибели другого постояльца данного учреждения. На данный момент мальчик уже совершеннолетний, но интеллектуальное развитие остается на уровне маленького ребенка.

"Недавно в аппарат уполномоченного из администрации Ленинского района поступило письмо, в котором сообщается, что для молодого человека за счет его пенсионных накоплений приобретены наушники, радио, предметы для организации доступного досуга в стационаре", - говорится в сообщении.

Помимо этого на сайте сказано, что у парня имеются необходимые средства гигиены и предметы первой необходимости. Также органы опеки ежемесячно передают инвалиду продуктовые передачи.