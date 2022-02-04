В Томской области в селе Подгорное полиция задержала угонщика гусеничного трактора

В Томской области в селе подгорное местный 27-летний житель обвиняется в угоне гусеничного трактора. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"К сотрудникам дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по Чаинскому району старшему лейтенанту полиции Поварницыну Игорю и лейтенанту полиции Мосиенко Андрею, нёсшим службу в с. Подгорное, обратились граждане и сообщили о водителе за рулём гусеничного трактора, предположительно, находящемся в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Полицейский направился по адресу вызова, где обнаружил двигающийся трактор Т-170. Сотрудник правоохранительных органов с помощью сигнально-говорящего устройства потребовали остановиться, однако, угонщик их проигнорировал и скрылся, свернув на обочину и проехав по бездорожью.

Сориентировавшись, полицейский объехали бездорожную местность и выехали на улицу, где увидели остановившийся трактор, водитель которого вышел и попытался скрыться, но был задержан.

После задержания, выяснилось, что мужчина, который угнал трактор, ранее уже был судим. Также выяснилось, что данный трактор он угнал около часа назад из гаражного бокса, расположенного по ул. Молодежной в с. Подгорное, чтобы доехать до магазина и приобрести алкоголь.

На угонщика завели уголовное дело.