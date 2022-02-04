В Томске 7 февраля пройдет прямая линия с главврачами

В понедельник, 7 февраля, с 17 до 19 часов состоится первый в этом году дистанционный «Открытый прием» руководителей больниц и поликлиник Томской области. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В Томске пройдет "открытый прием" с главврачами. Свой вопрос можно будет задать по телефону с 17.00 до 19.00, сообщает облздрав в своем telegram-канале.

"В понедельник, 7 февраля, с 17 до 19 часов состоится первый в этом году дистанционный «Открытый прием» руководителей больниц и поликлиник Томской области", - говорится в сообщении.

В "Области здоровья" рассказали, что пообщаться с врачами можно будет по телефону из списка.