Томского полицейского проверят после употребления ненормативной лексики на вызове

Сотрудник внутренних дел прибыл по адресу переулок Заозерный 16/2 из-за жалоб жильцов дома. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В томской полиции начата служебная проверка после употребления сотрудником ненормативной лексики во время общения с девушкой. Полицейский прибыл на вызов из-за жалоб на шум, сообщает пресс-служба областного УМВД.

В сообщении говорится: "В сети Интернет распространяется видеозапись, на которой запечатлен сотрудник органов внутренних дел, употребивший в ходе общения с гражданином ненормативную лексику".

В полиции рассказали, что сотрудник внутренних дел прибыл по адресу переулок Заозерный 16/2 из-за жалоб жильцов дома. Соседи девушки жаловались на шум из ее квартиры. После опроса жильцов было решено отказаться от написания заявления, а также проведена профилактическая беседа с шумной жительницей одной из квартир дома о недопустимости нарушения тишины и покоя граждан.

Однако томичка в ходе разговора с полицейским веля себя некультурно, повышала голос, отказалась представиться. Из-за чего сотрудник внутренних дел употребил ненормативную лексику. Уточняется, что по данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.