«Судоходная компания» больше не будет перевозить томичей на левый берег

В компании считают, что дальнейшее его использование небезопасно. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Томске "Судоходная компания" больше не будет перевозить дачников на левый берег Томи. Теплоход пришел в негодность по техническому состоянию, рассказал председатель городской думы Чингис Акатаев в своем telegram-канале.

Акатаев сообщил, что: "На сегодняшний день судоходная компания подтвердила, что не имеет больше возможности перевозить людей, так как теплоход пришел в негодность по техническому состоянию".

Председатель гордумы рассказал, что эксплуатируется судно с 1971 года, то есть более 50 лет. В компании считают, что дальнейшее его использование небезопасно. Другого флота для организации перевозки дачников в распоряжении «Томской судоходной компании» нет.

Он также отметил, что в Томске давно назрел вопрос пассажирского транспорта. И не только наземного.