Коронавирус унес жизни еще трех жителей Томской области

Сейчас в регионе 69 511 подтвержденных случаев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 февраля 2022 года стало известно о смерти еще трех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф.

Также в Томской области выявлено 801 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 69 511 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 286 житель Томской области выздоровел за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 63 986 человека.

За последние сутки в стране выявлено 155 768 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 667 пациента скончались, 53 724 выздоровели.