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Здоровье3 февраля 2022 8:55

Коронавирус унес жизни еще трех жителей Томской области

Число жертв пандемии в регионе выросло до 801 человек
Ксения Высотина
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Сейчас в регионе 69 511 подтвержденных случаев.

Сейчас в регионе 69 511 подтвержденных случаев.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 февраля 2022 года стало известно о смерти еще трех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф.

Также в Томской области выявлено 801 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 69 511 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 286 житель Томской области выздоровел за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 63 986 человека.

За последние сутки в стране выявлено 155 768 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 667 пациента скончались, 53 724 выздоровели.

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