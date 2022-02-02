Мэрия Томска выделила девять машин врачам и волонтерам в пандемию

В Томске городская администрация выделил 9 машин врачам и волонтерам в пандемию. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске городская администрация выделил 9 машин врачам и волонтерам в пандемию. Машины доставляют педиатров из детских поликлиник по вызовам и помогают в работе участковых терапевтов, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

"Машины доставляют педиатров из детских поликлиник по вызовам и помогают в работе участковых терапевтов, а также волонтеров, которые доставляют на дом лекарства пациентам с коронавирусом. Медиков автомобили возят в пятидневном рабочем режиме, волонтерам помогают без выходных", - говорится в сообщении.

В администрации города рассказали, что четыре автомобиля мэрии доставляют врачей на вызовы, пять задействованы в работе волонтеров проекта «Мы вместе».