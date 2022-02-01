Глава Томской области передал медикам автомобили региональной администрации

Губернатор поручил департаменту здравоохранения увеличить количество привлеченных такси для поездок врачей к пациентам и доставки тестов в лаборатории. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин передал медикам автомобили региональных властей. Такие же меры глава региона посоветовал предпринять муниципальным работникам, сообщили в пресс-службе областной администрации.

-Мы уже год передаем автомобили руководителей департаментов администрации Томской области медикам, но делали это по скользящему графику. Сейчас машины передаем в пользование врачей до тех пор, пока схлынет волна, - заявил Сергей Жвачкин.

Глава области также подчеркнул, что ни один медицинский автопарк не рассчитан на эпидемию такого масштаба.

Помимо этого, губернатор поручил департаменту здравоохранения увеличить количество привлеченных такси для поездок врачей к пациентам и доставки тестов в лаборатории.