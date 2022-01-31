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Общество31 января 2022 8:35

В томскую Красную книгу внесут 4 вида мха и утку-поганку

Региональная комиссия одобрила включение 10 видов растений, птиц и млекопитающих
Ксения Высотина
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Также комиссия одобрила включение 10 видов растений, птиц и млекопитающих.

Также комиссия одобрила включение 10 видов растений, птиц и млекопитающих.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Власть Томской области внесет в региональную Красную книгу 4 вида мха и утку-поганку. Также комиссия одобрила включение 10 видов растений, птиц и млекопитающих, сообщает пресс-служба обладминистрации.

"В список попали кобчик, хрустан, овсянка-дубровник и овсянка-ремез, красношейная поганка, летучая мышь – двухцветный кожан и мхи арнеллия финская, плагиомний густозубчатый, миурелла сережчатая, плагиотециум скрытный", - говорится в сообщении.

В региональной администрации рассказали, что проект отправлен на рассмотрение в комиссию, как только его согласуют, он направится на обсуждение в муниципалитет. Оттуда проект попадет в администрацию Томской области.

Помимо добавления новых видов, было принято решение убрать несколько из Красной книги. Пчела-плотник, летучие мыши – водяная ночница и бурый ушан, а также растения очиток желтый, земляника мускусная и плавунец каемчатый больше не нуждаются в особой охране.

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