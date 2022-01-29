Жителя Северска обманули мошенники в интернете, когда тот пытался продать зимний костюм

По предварительным данным, на одном из интернет-сайтов молодой человек разместил объявление о продаже зимнего костюма. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томской области в городе Северск местный 26-летний житель оказался обманутым мошенниками в интернете. Мужчина ввел данные совей карты на незнакомом сайте, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"По предварительным данным, на одном из интернет-сайтов молодой человек разместил объявление о продаже зимнего костюма. Через некоторое время на номер потерпевшего поступил звонок, в ходе которого незнакомая девушка сообщила, что ее устраивает товар и его цена, поэтому она желает приобрести костюм и предложила продолжить общение в одном из мессенджеров", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что во время разговора продавца и покупательницы, женщина пояснила, что пришлет ссылку. Перейдя по ней, от него требуется ввести данные карты, а затем для прохождения процедуры авторизации с его счета будут списаны денежные средства, но потом будут возвращены обратно на карту. Поверив мошеннице, потерпевший перешел по ссылке и ввел данные банковской карты, затем ему пришло уведомление о списании денежных средств, после чего девушка перестала выходить на связь.