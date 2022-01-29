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Общество29 января 2022 3:59

В томском селе Новая Бурка в пожаре погиб мужчина

Пожарные обнаружили тело хозяина дома возле печи
Ксения Высотина
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Пожаром охватило стены и пол возле печи, вся площадь возгорания составила 2 кв. метра.

Пожаром охватило стены и пол возле печи, вся площадь возгорания составила 2 кв. метра.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в селе Новая Бурка в пожаре погиб 52-летний мужчина. Пожарные обнаружили тело хозяина дома возле печи, сообщает пресс-служба МЧС по Томской области.

"Сегодня ночью произошло возгорание в одноэтажном бревенчатом жилом доме 6х8 метров в селе Новая Бурка Бакчарского района", - говорится в сообщении.

В управлении рассказали, что возгорание началось на кухне. Пожаром охватило стены и пол возле печи, вся площадь возгорания составила 2 кв. метра.

Причина пожара уточняется, в его тушении было задействовано 2 единицы техники и 3 человека.

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