В томском селе Новая Бурка в пожаре погиб мужчина

Пожаром охватило стены и пол возле печи, вся площадь возгорания составила 2 кв. метра.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Томской области в селе Новая Бурка в пожаре погиб 52-летний мужчина. Пожарные обнаружили тело хозяина дома возле печи, сообщает пресс-служба МЧС по Томской области.
"Сегодня ночью произошло возгорание в одноэтажном бревенчатом жилом доме 6х8 метров в селе Новая Бурка Бакчарского района", - говорится в сообщении.
В управлении рассказали, что возгорание началось на кухне. Пожаром охватило стены и пол возле печи, вся площадь возгорания составила 2 кв. метра.
Причина пожара уточняется, в его тушении было задействовано 2 единицы техники и 3 человека.