В томском селе Новая Бурка в пожаре погиб мужчина

Пожаром охватило стены и пол возле печи, вся площадь возгорания составила 2 кв. метра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в селе Новая Бурка в пожаре погиб 52-летний мужчина. Пожарные обнаружили тело хозяина дома возле печи, сообщает пресс-служба МЧС по Томской области.

"Сегодня ночью произошло возгорание в одноэтажном бревенчатом жилом доме 6х8 метров в селе Новая Бурка Бакчарского района", - говорится в сообщении.

В управлении рассказали, что возгорание началось на кухне. Пожаром охватило стены и пол возле печи, вся площадь возгорания составила 2 кв. метра.

Причина пожара уточняется, в его тушении было задействовано 2 единицы техники и 3 человека.