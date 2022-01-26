В Томске местный житель был пойман полицией за фиктивной регистрацией иностранных граждан

Томич с сентября по декабрь прошлого года поставил на учет 18 граждан в одном из частных домов по улице Первомайская города Томска. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томске сотрудники полиции установили подозреваемого в фиктивной регистрации иностранных граждан. Мужчине грозит заключение в тюрьме сроком до 3 лет, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"В Ленинском районе города Томска сотрудники отдела иммиграционного контроля УВМ УМВД России по Томской области во взаимодействии с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Ленинскому району г. Томска в результате комплекса проведенных мероприятий установили подозреваемого в фиктивной регистрации иностранных граждан. Им оказался местный житель, 1971 года рождения", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что 50-летний томич с сентября по декабрь прошлого года поставил на учет 18 граждан в одном из частных домов по улице Первомайская города Томска.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.