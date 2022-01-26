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Общество26 января 2022 1:29

В Томске 26 января ожидается до минус 14 градусов

Втер переменный до 7 м/с
Ксения Высотина
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Температура воздуха днем ожидается около -12…-14°С.

Температура воздуха днем ожидается около -12…-14°С.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске во среду будет морозно и снежно. Об этом свидетельствуют данные регионального гидрометцентра.

Во вторник, 26 января, в Томске пройдет небольшой снег, ветер будет дуть переменный 2-7 м/с. Температура воздуха днем ожидается около -12…-14°С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области также прогнозируются небольшой снег, изморозь, туманы. Ветер переменный 2-7 м/с. Днем столбики термометров опустятся до -12…-17°С. На дорогах местами гололедица.