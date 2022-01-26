В Томске 26 января ожидается до минус 14 градусов

Температура воздуха днем ожидается около -12…-14°С. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске во среду будет морозно и снежно. Об этом свидетельствуют данные регионального гидрометцентра.

Во вторник, 26 января, в Томске пройдет небольшой снег, ветер будет дуть переменный 2-7 м/с. Температура воздуха днем ожидается около -12…-14°С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области также прогнозируются небольшой снег, изморозь, туманы. Ветер переменный 2-7 м/с. Днем столбики термометров опустятся до -12…-17°С. На дорогах местами гололедица.