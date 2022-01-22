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Общество22 января 2022 11:51

На улице Салтыкова-Щедрина в Томске уберут незаконную рекламу

Также городским службам поручено дополнительно очистить от снега и наледи лестничный спуск
Ксения Высотина
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Замглавы района поручил городским службам очистить от снега и наледи лестничный спуск и убрать незаконную рекламу.

Замглавы района поручил городским службам очистить от снега и наледи лестничный спуск и убрать незаконную рекламу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске на улице Салтыкова-Щедрина уберут незаконную рекламу. Помимо этого, городским службам поручено дополнительно очистить от снега и наледи лестничный спуск. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

"В пятницу, 21 января, заместитель главы администрации Советского района Томска Вячеслав Шипицын совместно с городскими службами благоустройства провел пеший обход участков улиц Салтыкова-Щедрина и Трамвайная. Участники обхода оценили санитарное содержание улично-дорожной сети и придомовых территорий", - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что представителям администрации поручили рассмотреть совместно с городским департаментом дорожной деятельности возможность создание пешеходного тротуара на ул. Салтыкова-Щедрина, на которой располагаются два образовательных учреждения.

Помимо этого, замглавы района поручил городским службам очистить от снега и наледи лестничный спуск и убрать незаконную рекламу.