В Томске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в совершении кражи

После задержания выяснилось, что злоумышленниками оказались две местных жителей, которых позже передали полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Cотрудники томской Росгвардии задержали подозреваемых в совершении кражи. Двое мужчин украли металлический забор, сообщает пресс-служба вневедомственной охраны.

«Сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии по городу Томску задержали граждан, подозреваемых в совершении кражи металлического забора», - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что сотрудники Росгвардии, которые находились на маршруте патрулирования, получили информацию от дежурного, что на одной из улиц двое неизвестных несут секцию от забора. После чего, на место незамедлительно был направлен ближайший экипаж.

После задержания выяснилось, что злоумышленниками оказались две местных жителей, которых позже передали полиции.