Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье21 января 2022 9:50

В выходные в Томске будет работать 8 пунктов вакцинации от COVID-19

Прививку можно будет поставить в ТЦ, библиотеке, МСЧ
Ксения Высотина
КомментироватьОставить комментарий(0)
В эти выходные в Томске будут работать восемь пунктов вакцинации.

В эти выходные в Томске будут работать восемь пунктов вакцинации.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске на этих выходных будут работать восемь пунктов вакцинации от коронавируса. Прививку можно будет поставить в ТЦ, библиотеке, МСЧ, сообщает telegram-канал облздрава.

«В эти выходные в Томске будут работать восемь пунктов вакцинации», - говорится в сообщении.

Уточняется, что вакцинироваться можно будет в ТЦ «Лето», ТЦ «Изумрудный город», МСЧ №2 на Иркутском тракте, 156 и ул. Репина, 12, ТЦ «Мирамикс», ЛДЦ МИБС, МФЦ на Фрунзе, 103д и библиотека им. Пушкина.

При обращении в мобильный пункт вакцинации потребуются паспорт и СНИЛС.