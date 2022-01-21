В выходные в Томске будет работать 8 пунктов вакцинации от COVID-19

В эти выходные в Томске будут работать восемь пунктов вакцинации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске на этих выходных будут работать восемь пунктов вакцинации от коронавируса. Прививку можно будет поставить в ТЦ, библиотеке, МСЧ, сообщает telegram-канал облздрава.

«В эти выходные в Томске будут работать восемь пунктов вакцинации», - говорится в сообщении.

Уточняется, что вакцинироваться можно будет в ТЦ «Лето», ТЦ «Изумрудный город», МСЧ №2 на Иркутском тракте, 156 и ул. Репина, 12, ТЦ «Мирамикс», ЛДЦ МИБС, МФЦ на Фрунзе, 103д и библиотека им. Пушкина.

При обращении в мобильный пункт вакцинации потребуются паспорт и СНИЛС.