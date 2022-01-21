В Томске из-за авариных работ на телефонных сетях временно недоступен номер Департамента здравоохранения

Аварийные работы на телефонных сетях устранят к 17.00 21 января. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В Томске временно недоступен телефон Департамента здравоохранения из-за аварийных работ. Связь планируют наладить к вечеру 21 января, сообщает telegram-канал облздрава.

«Телефоны горячих линий Департамента здравоохранения Томской области: 8(3822) 516-6 16 и 8 800 350 88 50 временно недоступны в связи с авариными работами на телефонных сетях ПАО «Ростелеком»», - говорится в сообщении.

В «Области здоровья» рассказали, что связаться по вопросам здравоохранения можно по номеру 122. Для поиска лекарств можно воспользоваться tabletka.online или в мобильном приложении «Таблетка».

Уточняется, что аварийные работы на телефонных сетях устранят к 17.00 21 января.