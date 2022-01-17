Похолодание до -19 градусов ожидается в Томске после оттепели

Почти всю неделю в Томске будет идти снег. Фото: Владислав Пирогов

В Томске на этой неделе, после теплой погоды начнутся морозы. Температура значительно упадет в выходные, сообщает погодный сервис gismeteo.ru.

Как сообщалось ранее, в Томске в понедельник, 17 января, ожидается +2 градуса, но вот уже во вторник начнется похолодание. Ночью температура опустится до -12 градусов, а днем до -10.

На сайте отмечается, что в субботу и в воскресенье температура упадет до минус 19 ночью и минус 15 днем. Также добавляется, что почти всю неделю в Томске будет идти снег.

Напомним, что ране «КП-Томск» сообщала, как синоптики в Томске 17 января прогнозируют до плюс 2 градусов.