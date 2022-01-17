Ремонт трассы Камаевка — Асино — Первомайское продолжается в Томской области

Ремонт трассы позволит увеличить нагрузку на ось с 6 до 11,5 тонны и расширить проезжую часть до 7,5 метра. Фото: 2ГИС

В Томской области продолжается реконструкция трассы Камаевка — Асино — Первомайское. На данный момент общая готовность дороги превышает 60%, сообщили в пресс-службе областной администрации.

В ведомстве рассказали, что в этом году на дороге уложат верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетонного покрытия. Помимо этого, на ней смонтируют остановочные павильоны и высадят лесозащитные насаждения.

Отмечается, что реконструкцию планируют завершить в 2022 году. Также добавляется, то ремонт трассы позволит увеличить нагрузку на ось с 6 до 11,5 тонны и расширить проезжую часть до 7,5 метра.