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Общество17 января 2022 1:50

Ремонт трассы Камаевка — Асино — Первомайское продолжается в Томской области

Общая готовность дороги превышает 60%
Ксения Высотина
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Ремонт трассы позволит увеличить нагрузку на ось с 6 до 11,5 тонны и расширить проезжую часть до 7,5 метра. Фото: 2ГИС

Ремонт трассы позволит увеличить нагрузку на ось с 6 до 11,5 тонны и расширить проезжую часть до 7,5 метра. Фото: 2ГИС

В Томской области продолжается реконструкция трассы Камаевка — Асино — Первомайское. На данный момент общая готовность дороги превышает 60%, сообщили в пресс-службе областной администрации.

В ведомстве рассказали, что в этом году на дороге уложат верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетонного покрытия. Помимо этого, на ней смонтируют остановочные павильоны и высадят лесозащитные насаждения.

Отмечается, что реконструкцию планируют завершить в 2022 году. Также добавляется, то ремонт трассы позволит увеличить нагрузку на ось с 6 до 11,5 тонны и расширить проезжую часть до 7,5 метра.