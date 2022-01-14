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Общество14 января 2022 8:52

В 2022 году в томском аэропорту запустят 9 субсидируемых маршрутов

В список вошли Абакан, Новосибирск, Санкт-Петербург и другие города
Ксения Высотина
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Федеральное агентство воздушного транспорта еще 31 декабря 2021 года утвердило весь перечень субсидируемых авиарейсов на нынешний год.

Федеральное агентство воздушного транспорта еще 31 декабря 2021 года утвердило весь перечень субсидируемых авиарейсов на нынешний год.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В томском аэропорту в 2022 году запустят 9 субсидируемых маршрутов. В список вошли Абакан, Новосибирск, Санкт-Петербург и другие города, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

«В перечень включены 9 направлений из аэропорта Томск: Абакан, Барнаул, Екатеринбург, Иркутск, Нижневартовск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Улан-Удэ, Тюмень. На рейсы по данным направлениям назначены авиакомпании «СиЛА», «Red Wings», «ИрАэро», «РусЛайн», «Сибирь», «Аэрофлот»», - говорится в сообщении.

В аэропорту им. Камова рассказали, что Федеральное агентство воздушного транспорта еще 31 декабря 2021 года утвердило весь перечень субсидируемых авиарейсов на нынешний год.