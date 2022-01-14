В 2022 году в томском аэропорту запустят 9 субсидируемых маршрутов

Федеральное агентство воздушного транспорта еще 31 декабря 2021 года утвердило весь перечень субсидируемых авиарейсов на нынешний год. Фото: Иван МАКЕЕВ

В томском аэропорту в 2022 году запустят 9 субсидируемых маршрутов. В список вошли Абакан, Новосибирск, Санкт-Петербург и другие города, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

«В перечень включены 9 направлений из аэропорта Томск: Абакан, Барнаул, Екатеринбург, Иркутск, Нижневартовск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Улан-Удэ, Тюмень. На рейсы по данным направлениям назначены авиакомпании «СиЛА», «Red Wings», «ИрАэро», «РусЛайн», «Сибирь», «Аэрофлот»», - говорится в сообщении.

В аэропорту им. Камова рассказали, что Федеральное агентство воздушного транспорта еще 31 декабря 2021 года утвердило весь перечень субсидируемых авиарейсов на нынешний год.