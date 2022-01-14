Томские волонтеры «ЛизаАлерт» приняли более 300 заявок на поиск в 2021 году

За весь 2021 год на поиск детей поступило 72 обращения, но самое большое количество – это просьбы в помощи поисков – мужчины 30-50 лет. Фото: "ЛизаАлерт" по Томской области

В Томской области за 2021 год к поисково-спасательному отряду «ЛизаАлерт» поступило боле 300 заявок. Более 250 человек нашлись живыми, почти 30 – погибли, сообщила корреспонденту «КП-Томск» пресс-служба волонтеров.

- В 2021 году мы приняли 324 заявки на поиск по всей Томской области, из них: найдены, живы – 254; найдены, погибли – 29; не найдены – 17,- рассказали в пресс-службе.

В поисково-спасательном отряде отметили, что 75% заявок – это поиски в городе, остальные – природная среда. Также для сравнения они добавили, что в 2020 году волонтеры приняли 266 заявок.

Помимо этого, уточняется, что за весь 2021 год на поиск детей поступило 72 обращения, но самое большое количество – это просьбы в помощи поисков мужчин 30-50 лет.

-Наши цифры нельзя назвать объективными и абсолютными по пропажам людей. Потому что мы можем говорить только о тех пропажах, с которыми к нам обращаются заявители, - добавили волонтеры.