Житель Зырянского района отработает 240 часов обязательных работ за ложный донос

В связи с хорошей характеристикой и первым подобным проступком, государственной обвинитель указал на возможность его исправления в условиях, не связанных с изоляцией от общества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в Зырянском районе местный житель присужден к 240 часам обязательных работ за ложный донос. Мужчина сообщил о «угоне» автомобиля, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Зырянский районный суд Томской области признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления)», - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что обвиняемый вместе со своим знакомым после застолья, где употреблялись алкогольные напитки, разрешил своему другу прокатиться на своем автомобиле. Однако, как только знакомый сел за руль, обвиняемый испугался, что его могут привлечь к ответственности за передачу права управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения. После чего мужчина нашел выход из ситуации и сообщил в полицию об «угоне» автомобиля.

В связи с хорошей характеристикой и первым подобным проступком, государственной обвинитель указал на возможность его исправления в условиях, не связанных с изоляцией от общества. Поэтому мужчине назначили 240 часов обязательных работ.