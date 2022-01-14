С 14 по 16 января в Академгородке Томска пройдут соревнования по альпинизму

Спортсмены будут лазать на скорость по ледовой 15 метровой нависающей фанерной конструкции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске с 14 по 16 января стартуют соревнования по альпинизму. Спортсмены будут лазать по нависающей фанерной конструкции, сообщает пресс-служба мэрии города.

"В Академгородке сегодня стартуют Всероссийские соревнования по альпинизму и этап Кубка России. Соревнования пройдут в Томске с 14 по 16 января", - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что спортсмены будут лазать на скорость по ледовой 15 метровой нависающей фанерной конструкции.

Уточняется, что в соревнованиях примут участия юноши и девушки 13-18 лет из Томской, Кемеровской, Кировской, Новосибирской области и из города Москва, Санкт-Петербург.