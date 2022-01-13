В Томской области увеличили штат авиалесоохраны на 40 человек

В 2022 году регионам поручено утвердить сводные планы тушения лесных пожаров, организовать работу по реализации превентивных мероприятий для снижения рисков возникновения ЧС в пожароопасный период. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области штат авиалесоохраны увеличили на 40 человек. Также подготовку к предстоящему пожароопасному сезону обсудили на расширенном селекторном совещании, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Подготовку регионов СФО и Дальнего Востока к предстоящему пожароопасному сезону обсудили на расширенном селекторном совещании под председательством министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова», - говорится в сообщении.

В обладминистрации рассказали, что в 2022 году регионам поручено утвердить сводные планы тушения лесных пожаров, организовать работу по реализации превентивных мероприятий для снижения рисков возникновения ЧС в пожароопасный период.

Также уточняется, что благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета в лесопожарных формированиях Томской области на 40 человек увеличится штат сотрудников авиалесоохраны.