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Общество13 января 2022 7:19

В Томской области увеличили штат авиалесоохраны на 40 человек

Подготовку к предстоящему пожароопасному сезону обсудили на расширенном селекторном совещании
Ксения Высотина
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В 2022 году регионам поручено утвердить сводные планы тушения лесных пожаров, организовать работу по реализации превентивных мероприятий для снижения рисков возникновения ЧС в пожароопасный период.

В 2022 году регионам поручено утвердить сводные планы тушения лесных пожаров, организовать работу по реализации превентивных мероприятий для снижения рисков возникновения ЧС в пожароопасный период.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области штат авиалесоохраны увеличили на 40 человек. Также подготовку к предстоящему пожароопасному сезону обсудили на расширенном селекторном совещании, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Подготовку регионов СФО и Дальнего Востока к предстоящему пожароопасному сезону обсудили на расширенном селекторном совещании под председательством министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова», - говорится в сообщении.

В обладминистрации рассказали, что в 2022 году регионам поручено утвердить сводные планы тушения лесных пожаров, организовать работу по реализации превентивных мероприятий для снижения рисков возникновения ЧС в пожароопасный период.

Также уточняется, что благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета в лесопожарных формированиях Томской области на 40 человек увеличится штат сотрудников авиалесоохраны.