В Томске администрация отменила крещенские купания на Белом озере

Изначально в Томске планировалось провести купание только на Белом озере, но позже администрация запретила и там. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томская администрация отменила крещенские купания на Белом озере. Причиной стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка и отсутствие положительных микробиологических проб воды, сообщили корреспонденту «КП-Томск» в пресс-службе томской епархии.

«Администрация Томска 12 января прислала официальный ответ, где указала, что крещенские купания на Белом озере отменяются. Причиной стала неблагоприятная обстановка с COVID-19 и отсутствие положительных микробиологических проб воды», - рассказали в епархии.

В пресс-службе также отметили, что изначально в Томске планировалось провести купание только на Белом озере, но позже администрация запретила и там.

Добавим, что помимо традиционных крещенских купаний, в Томске каждый год проходит богослужение в ночь с 18 на 19 января, но при соблюдении всех противоэпидемических мер.