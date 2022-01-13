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Общество13 января 2022 5:01

В Томске поликлиника № 4 отмечает столетний юбилей

Больница была основана 12 января 1922 года
Ксения Высотина
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На данный момент в поликлинике трудится 347 сотрудников, из них один отличник здравоохранения и четыре кандидата медицинских наук.

На данный момент в поликлинике трудится 347 сотрудников, из них один отличник здравоохранения и четыре кандидата медицинских наук.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске 12 января поликлинике № 4 исполнилось сто лет. Изначально это была амбулатория, в которой трудились всего девять человек, сообщает пресс-служба областной администрации.

На данный момент в поликлинике обслуживается более 56 тысяч жителей региона. Также в состав медучреждения входят два поликлинических отделения и отделение восстановительного лечения на 35 коек.

Также в юбилейной больнице находятся терапевтические и физиотерапевтические отделения, отделение профилактики и лечебно-диагностическое. В этом году планируется открытие гериатрического кабинета.

На данный момент в поликлинике трудится 347 сотрудников, из них один отличник здравоохранения и четыре кандидата медицинских наук.