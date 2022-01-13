Томская студентка попала на мошенников в соцсетях и лишилась 20 тысяч рублей

Потерпевшая позвонила своей знакомой и выяснила, что страница в социальной сети была взломана, а девушка перевела деньги мошенникам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске 20-летняя студента стала жертвой мошенников и лишилась почти 20 тысяч рублей. Девушку обманули в соцсетях со страницы ее знакомой, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«В ОМВД России по Кировскому району г. Томска обратилась местная жительница 2001 года рождения с заявлением о хищении денежных средств», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что в соцсетях девушка получила сообщение от своей знакомой, которая сообщила, что ей не хватает денег для погашения ежемесячного платежа по кредиту и, прислав номер карты, попросила занять в долг.

После первого перевода «подруга» написала, что нужно еще раз перевести денежные средства, что девушка и сделала. Позже потерпевшая позвонила своей знакомой и выяснила, что страница в социальной сети была взломана, а девушка перевела деньги мошенникам.

В общей сложности студентка потеряла 19 тысяч рублей.