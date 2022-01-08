За 2021 год в Томской области было отремонтировано 211 км дорог

Благодаря нацпроекту было сделано: в ЗАТО Северск — 4,2 км, в Томске — 14,7 км, на региональной сети — 192,7 км. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области за прошлый 2021 год было отремонтировано 221 километр дорог. Улично-дорожную сеть привели в нормативное состояние благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба областной администрации.

"Томская область в 2021 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» привела в нормативное состояние более 211 км улично-дорожной сети", - говорится в сообщении.

В пресс-службе обламинистрации рассказали, что благодаря нацпроекту было сделано: в ЗАТО Северск — 4,2 км, в Томске — 14,7 км, на региональной сети — 192,7 км.

Также отмечается, что в регионе подрядные организации привели к нормативу более 10 км дорог, ведущих к медицинским учреждениям. Отремонтировано более 12 км дорог к школам, детским садам, центрам творчества.

Добавим, что всего в России отремонтировали 16,5 тысячи километров дорог.