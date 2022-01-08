Коронавирус унес жизни сразу у двух жителей Томской области

Сейчас в регионе 62 800 подтвержденных случаев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 8 января 2022 года стало известно о смерти двух жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 681 человек.

Также в Томской области выявили еще 124 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 62 800 подтвержденных случаев.

По данным сайта стопкоронавирус.рф , 414 жителей Томской области выздоровел за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 52 492 человека.

За последние сутки в стране выявлено 16 568 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, 796 пациентов скончались, 20 449 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 10 634 603 человек , 315 400 скончались, 9 666 161 выздоровели.