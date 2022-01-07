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Общество7 января 2022 8:32

В Томске владельцы электрокаров просят установить специальные заправки для их автомобилей

К 2025 году в городе могут появиться такие заправки
Ксения Высотина
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К 2025 году компания планирует установить около 10 электрозаправок в Томске быстрой и медленной подзарядки.

К 2025 году компания планирует установить около 10 электрозаправок в Томске быстрой и медленной подзарядки.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Томские владельцы электрокаров попросили установить специализированные заправки для их автомобилей. Именно поэтому "Россети Сибирь" намерена стать главным оператором сети электрических зарядных станций к 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба "Россети-Томск".

«Холдинг "Россети Сибирь" собирается стать главным оператором сети электрических зарядных станций в СФО. К 2025 году компания планирует установить около 10 электрозаправок в Томске быстрой и медленной подзарядки», - говорится в сообщении.

Как прокомментировал управляющий директор "Томской распределительной компании" Александр Черпинский, изначально нужно было выяснить, какие места на карте города в первую очередь нуждаются в оснащении зарядными станциями. Также решить второй вопрос: какими должны быть эти ЭЗС – "быстрыми" или "медленными".

Жители Томска, в свою очередь, выразили пожелание установить заправки возле ТЦ "Изумрудный город", "Лента", "Фуд-сити", "Мегаполис", "Спорт-мастер", в микрорайонах Южные Ворота, Северный Парк и на въездах в город.