Жители поселка Зональная станция пожаловались в соцсетях на подорожание проезда в автобусах

Жители поселка Зональная станция возмущаются в соцсетях повышенной стоимости проезда в автобусах с 1 января. ЦУР зафиксировал обращения. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители поселка Зональная станция пожаловались в соцсетях на то, что после 1 января подорожал проезд в автобусах. Об этом сообщает Центр управления регионом в своем telegram-канале.

«Жители поселка Зональная станция возмущаются в соцсетях повышенной стоимости проезда в автобусах с 1 января. ЦУР зафиксировал обращения», - говорится в сообщении.

Ситуацию смог прокомментировать Юрий Баев, начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

- Изменение стоимости проезда на пригородных маршрутах произведено в пределах утвержденного предельного размера тарифов с учетом особенностей экономики пригородных маршрутов, - рассказал Баев.

Он также отметил, что, учитывая хорошую транспортную доступность поселка, у жителей имеется возможность выбора маршрута.