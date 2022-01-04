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Общество4 января 2022 8:34

В Ленинском районе Томска сто детей-сирот получили «новогодние» мечты

Детям подарили инвентарь для зимних видов отдыха, электронику и другие игрушки
Ксения Высотина
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В костюм Деда Мороза переоделся заместитель начальника отдела опеки и попечительства администрации Ленинского района Владимир Боев и лично вручил детям подарки.

В костюм Деда Мороза переоделся заместитель начальника отдела опеки и попечительства администрации Ленинского района Владимир Боев и лично вручил детям подарки.

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске в Ленинском районе сто детей-сирот получили новогодние подарки. Им подарили инвентарь для зимних видов отдыха, электронику и другие игрушки, сообщает пресс-служба мэрии города.

«С 22 ноября по 30 декабря по инициативе администрации Ленинского района Томска получили подарки дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые воспитываются в замещающих семьях и проживают на территории района», - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что в костюм Деда Мороза переоделся заместитель начальника отдела опеки и попечительства администрации Ленинского района Владимир Боев и лично вручил детям подарки.

Также отмечается, что желанные детские подарки помогли приобрести социальные партнеры администрации Ленинского района Томска.