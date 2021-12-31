Погода в Томске и области 31 декабря 2021 – в новогоднюю ночь будет морозно

Сейчас -21, дороги свободны, можно выехать по делам. По информации Яндекс. Пробки, заторов не ожидается до 14 часов. Соблюдайте осторожность: гололедица может помешать осуществлению ваших планов. С праздником, томичи! Фото: Игорь Тюрин

В пятницу, 31 декабря, в областном центре ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой снег. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура днем составит -16, -18°С. На дорогах гололедица

В регионе также будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой снег, в отдельных районах - изморозь. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура в дневные часы от -16 до -21, местами -23, -28°С. На дорогах гололедица.

В предстоящие выходные в Томске существенных осадков не ожидается. В ночные часы столбики термометров опустятся до -19, -22, днем в субботу синоптики обещают до -17, в воскресенье до -13 градусов. По области ночью температурный максимум может достигать от -24 до -29 в субботу, в воскресенье при прояснениях -28. Днем от -14, -19 до -9, -14.