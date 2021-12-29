Тримаран кругосветной экспедиции томича и новосибирца достиг берегов Бразилии

Новый год наши путешественники встретят на суше. Фото: сайт ТО РГО

Сегодня, 29 декабря, тримаран кругосветной экспедиции сибиряков Евгения Ковалевского и Станислава Березкина «Russian Ocean Way» достиг берегов Бразилии. Трансатлантический бросок от островов Кабо-Верде до бразильского порта Форталеза занял 17 дней, об этом сообщила на сайте Томского областного отделения РГО Елизавета Шаимбаева.

Она описала подробности путешествия. По ее словам, в океаническом переходе наши земляки более недели прошли со сломанной мачтой, которая была готова рухнуть в любой момент. Теперь кругосветчикам предстоит поведение итогов полугодового путешествия и фундаментальная реконструкция тримарана.

Напомним, что с момента начала кругосветной экспедиции прошло 6 месяцев. Именно столько времени сибиряки Евгений Ковалевский и Станислав Березкин бороздят морские просторы и рассказывают иностранцам о России и родной Сибири.

Вместе с ними через океан путешествовал москвич Роман Гаражиев, член Русского географического общества, инструктор по спортивному туризму.

Сайт отмечает, что сейчас экипажу предстоит пройти пятидневный карантин, после чего они смогут выходить в город.