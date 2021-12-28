В новых микрорайонах Томска в Октябрьском районе будут возведены еще две школы

В Томске постоянно строятся новые школы, а также ремонтируются старые образовательные учреждения... Фото: Ксения Высотина

Департамент по архитектуре и градостроительству администрации Томска подготовил в областном центре участки под строительство еще двух школ в Октябрьском районе, одна из них появится в новом проектируемом микрорайоне по адресу: ул. Крячкова, 5, другая будет возведена в строящемся микрорайоне по ул. Высоцкого, 14, сообщила пресс-служба мэрии города.

Специалисты информируют о том, что департамент по архитектуре и градостроительству администрации города в уходящем году подготовил для жилищного строительства 25 га земельных участков в областном центре и выдал 13 разрешений на строительство многоквартирных жилых домов.

Только в нынешнем декабре выдано разрешение на ввод жилья площадью свыше 15 тыс. кв. м. по ул. Пушкина, 61, а также по другим адресам в областном центре.

Заметим, что по планам мэрии в Томске за несколько лет должны быть возведены 11 новых школ.