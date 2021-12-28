В Томске иномарка сбила девочку, которая шла по «зебре» на разрешающий сигнал светофора

В Томске регулярно водители сбивают пешеходов на переходах... Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Днем во вторник, 28 декабря, около 15 часов 40 минут, в Томске на улице Пушкина, 32 «А» автомобилем Nissan Avenir, которым управлял 33-летний мужчина-водитель, совершен наезд на ребенка-пешехода, сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

По предварительной информации, 12-летняя девочка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Специалисты сообщают о том, что в результате происшествия подросток с травмами доставлен в медучреждение.

Полиция ищет очевидцев этого ДТП. Свидетелей просьба обращаться по адресу: город Томск, Иркутский тракт, 79, кабинет № 102, 103, телефоны 8 (3822) 66-44-22, 66-44-24.